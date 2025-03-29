Кишинёв, 29 марта, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул является политической расправой над волей народа. Об этом заявил первый замглавы автономии Илья Узун в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Глава Гагаузии Евгения Гуцул

28 марта суд сектора Чеканы в Кишинёве по требованию прокуратуры принял решение поместить Гуцул под арест на 20 суток.

«Решение суда о 20-суточном аресте нашему избранному башкану Евгении Гуцул — это политическая расправа над волей гагаузского народа. Кишинёвские власти вместо диалога выбрали репрессии, вместо справедливости — заказное правосудие. Вот и вся цена их разговоров об европейских ценностях и реформах юстиции», — отметил он.

Узун подчеркнул, что место Гуцул за её рабочим столом в Гагаузии, за которым она отстаивает интересы своего народа, а не в кишинёвской коррумпированной системе.

Как передавало ИА Регнум, Гуцул задержали 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии. Ей предъявили обвинения по четырём статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Уточнялось, что в отношении неё было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Через два дня, 27 марта, Гуцул обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя происходящее, заявил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию.