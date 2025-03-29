Вашингтон, 29 марта, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск продал соцсеть X (бывший Twitter) своему стартапу xAI, который занимается разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом бизнесмен сообщил в соцсети Х.

Jose Luis Magana/AP/TASS Илон Маск

«Компания xAI приобрела компанию X в рамках сделки с акциями», — написал Маск.

Он уточнил, что общая стоимость xAI оценивается в 80 млрд долларов, а X — в 33 млрд долларов. По словам бизнесмена, объединение передовых возможностей и опыта xAI в области ИИ с широким охватом X откроет огромный потенциал.

Маск приобрёл Twitter за $44 млрд 27 октября 2022 года. Сразу после покупки предприниматель уволил некоторых членов руководства, среди которых оказались гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал. Также Маск распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.

12 июля предприниматель анонсировал создание новой компании xAI, которая будет заниматься разработкой ИИ. Еще тогда сообщалось, что xAI будет отдельной компанией, при этом тесно сотрудничающей с Tesla и X Corp.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля 2023 года бывший Twitter сменил старый логотип с синей птицей на новый с белой буквой X. О смене логотипа и «прощании со всеми птицами» Маск сообщил днём ранее, 23 июля, представив дизайн с буквой X на чёрном фоне.