Рим, 29 марта, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони задалась вопросом, будет ли соблюдаться мирное соглашение по Украине после ухода Дональда Трампа с поста американского президента.

TOLGA AKMEN/POOL/ТАСС Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

«Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать её. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, президент России Владимир Путин её будет соблюдать. Проблема в том, что произойдёт после», — отметила она в беседе с британской газетой The Financial Times (FT).

При этом Мелони уточнила, что самому Трампу также будет важно, что станет с Украиной после завершения его второго срока, ведь украинское урегулирование может стать частью его политического наследия.

Премьер-министр заявила, что выступает против размещения «миротворцев» на Украине, а также против принятия Киева в Североатлантический альянс (НАТО).

Однако, по словам Мелони, лучшей гарантией безопасности для Украины станет распространение на республику действия пятой статьи Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена альянса приравнивается к атаке на весь блок.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее не раз отмечал, что для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, он указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

При этом российский лидер подчёркивал, что целью урегулирования на Украине является не краткосрочное перемирие, а прочный и долгосрочный мир. Для этого, по словам главы государства, необходимо устранить первопричины данного кризиса.