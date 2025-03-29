Бразилиа, 29 марта, 2025, 10:23 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался принимать бывшего премьер-министра Италии Массимо д’Алему, прибывшего по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского для обсуждения украинского вопроса. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Eraldo Peres/AP/ТАСС Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема», — рассказал в интервью изданию д’Алема.

По его словам, бразильский лидер посоветовал ему заняться Палестиной.

Итальянский политик рассказал, что Зеленский обратился к нему во время недавнего саммита стран Юго-Восточной Европы в Тиране. Он выразил опасения по поводу нестабильности поддержки Украины со стороны США и Европы и попросил его съездить к бразильскому лидеру и председателю КНР Си Цзиньпину.

После жёсткого отказа в Бразилии визит в Китай также не принёс ощутимых результатов, добавил бывший итальянский премьер-министр. Его встреча состоялась с представителем Коммунистической партии, который предложил рассмотреть возможность размещения международных сил на Украине, аналогичных тем, что действовали в Косово.

Как сообщало ИА Регнум, президент Бразилии 1 марта заявил, что неуважительная речь Зеленского на встрече с американским лидером Дональдом Трампом может нести угрозу Европе. По его словам, вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за восстановление Украины, сохранение НАТО, и очень возможно, что на Европу будет возложена ответственность за происходящую катастрофу. Лула да Силва выразил уверенность, что теперь все усвоили урок, так как только мир способен вернуть жизнь в нормальное русло и позволить жить в процветании.

В феврале Да Силва сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пытался купить у Бразилии оружие для снабжения Вооруженных сил Украины и продолжения конфликта с Россией. Бразильский лидер заявил, что не собирается продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо ещё и выступает за мир. Он подчеркнул, что его страна будет и дальше оставаться нейтральной в данном конфликте. Президент добавил, что украинские союзники не получат бразильское оружие.

На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в феврале прошлого года президент Бразилии подтвердил позицию по разрешению конфликта на Украине с учётом законной озабоченности всех сторон в сфере безопасности. Да Силва также отметил бесперспективность односторонних инициатив в вопросе урегулирования.