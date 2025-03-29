Президент Бразилии отказался принять посланника Зеленского
Президент Бразилии Лула да Силва отказался общаться с посланником Зеленского
Бразилиа, 29 марта, 2025, 10:23 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался принимать бывшего премьер-министра Италии Массимо д’Алему, прибывшего по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского для обсуждения украинского вопроса. Об этом сообщила газета La Repubblica.
«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема», — рассказал в интервью изданию д’Алема.
По его словам, бразильский лидер посоветовал ему заняться Палестиной.
Итальянский политик рассказал, что Зеленский обратился к нему во время недавнего саммита стран Юго-Восточной Европы в Тиране. Он выразил опасения по поводу нестабильности поддержки Украины со стороны США и Европы и попросил его съездить к бразильскому лидеру и председателю КНР Си Цзиньпину.
После жёсткого отказа в Бразилии визит в Китай также не принёс ощутимых результатов, добавил бывший итальянский премьер-министр. Его встреча состоялась с представителем Коммунистической партии, который предложил рассмотреть возможность размещения международных сил на Украине, аналогичных тем, что действовали в Косово.
Как сообщало ИА Регнум, президент Бразилии 1 марта заявил, что неуважительная речь Зеленского на встрече с американским лидером Дональдом Трампом может нести угрозу Европе. По его словам, вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за восстановление Украины, сохранение НАТО, и очень возможно, что на Европу будет возложена ответственность за происходящую катастрофу. Лула да Силва выразил уверенность, что теперь все усвоили урок, так как только мир способен вернуть жизнь в нормальное русло и позволить жить в процветании.
В феврале Да Силва сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пытался купить у Бразилии оружие для снабжения Вооруженных сил Украины и продолжения конфликта с Россией. Бразильский лидер заявил, что не собирается продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо ещё и выступает за мир. Он подчеркнул, что его страна будет и дальше оставаться нейтральной в данном конфликте. Президент добавил, что украинские союзники не получат бразильское оружие.
На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в феврале прошлого года президент Бразилии подтвердил позицию по разрешению конфликта на Украине с учётом законной озабоченности всех сторон в сфере безопасности. Да Силва также отметил бесперспективность односторонних инициатив в вопросе урегулирования.