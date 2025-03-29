Москва, 29 марта, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Убитого украинскими военными мирного жителя обнаружили в селе Погребки Суджанского района Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти следователи нашли при осмотре жилого дома в рамках расследования уголовного дела о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

«Учитывая обстановку на месте, а также вещественные доказательства, следствие пришло к выводу о причастности к гибели мирного жителя украинских боевиков», — уточнила Петренко, которую процитировала пресс-служба СК.

Проводятся действия по опознанию погибшего. Следователи намерены установить и привлечь к ответственности причастных к убийству, добавила представитель СК.

Как сообщало ИА Регнум, российские следователи фиксируют и расследуют многочисленные преступления, совершённые украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. О действиях бойцов и наёмников ВСУ правоохранителям рассказывают мирные жители.

В частности, 28 марта Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о теракте по факту нападения украинских военных на мирных жителей, которые эвакуировались из города Суджи в Курской области. Ранее в этом месяце военные ВСУ с помощью дрона сбросили боеприпас на группу людей, в результате были ранены три человека.

Двумя днями ранее СК возбудил уголовное дело по факту убийств мирных жителей в селе Казачья Локня Суджанского района. В сёлах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье бойцы ВСУ также грабили и поджигали дома, обстреливали улицы из миномёта и размещали военную технику возле частных домов. Эти преступления были совершены в августе–сентябре 2024 года, уточнили в ведомстве.