Москва, 29 марта, 2025, 09:52 — ИА Регнум. С 1 апреля в России вступит в силу ряд законов. Один из них ― о тестировании детей иностранных граждан на знание русского языка при приеме в школу, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Детей иностранцев не будут принимать в школы без знания русского языка. Для них при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком», ― написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

Кроме того, с апреля начнет действовать закон, противодействующий телефонным мошенничествам. По новым правилам, физическое лицо в России сможет зарегистрировать не более 20 SIM-карт. Планируется также внедрение на платформе «Госуслуги» функции, позволяющей гражданам узнать, сколько SIM-карт оформлено на их имя, добавил спикер.

Также с 1 апреля в детских лагерях заработает единая программа воспитательной работы. Работники учреждений отдыха и оздоровления детей смогут использовать ее при составлении планов. Цель программы — привить подрастающему поколению традиционные духовно-нравственные ценности. Кроме того, особое внимание будут уделять воспитанию трудолюбия и уважения к памяти защитников страны, пояснил Володин.

С 1 апреля увеличиваются социальные пенсии, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца. Их проиндексируют на 14,75%. Повышение привязано к прожиточному минимуму, что делает выплаты более соответствующими реальным нуждам людей.

Как сообщало ИА Регнум, с апреля 2025 года в России начинают действовать изменения в законодательстве, которые упрощают доступ к образованию, финансовым услугам и социальным возможностям.

Одно из нововведений — упрощение взаимодействия с биометрическими системами в банках. Раньше клиенты должны были предоставлять документы даже в случае наличия данных в Единой биометрической системе. С 1 апреля банки обязаны принимать информацию из базы без дополнительных требований, что особенно важно для людей с ограниченной мобильностью и жителей отдаленных регионов.

Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») напомнил о расширении программы семейной ипотеки на вторичный рынок жилья. Это дает возможность улучшить жилищные условия в городах, где мало новостроек. Главное условие — дома не должны быть ветхими, чтобы поддержка шла на создание безопасной среды для воспитания детей.

Повышение социальных выплат с 1 апреля затронет почти 4,2 млн россиян. Поддержку государства получат люди с инвалидностью, граждане, потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Рособрнадзор 12 февраля опубликовал проект, согласно которому тестирование детей иностранцев на знание русского языка будет считаться пройденным в случае, если они дадут 30% и более правильных ответов. Этот минимум предполагалось установить при приеме ученика в любой класс.