Москва, 29 марта, 2025, 09:44 — ИА Регнум. В городском сервисе «Мосбилет» появится обновление, которое позволит оформлять билеты на детей до 14 лет по упрощенной схеме.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Пилотный проект по реализации новых правил покупки и посещения культурных мероприятий работает уже две недели», — сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

По словам руководителя депкульта Алексея Фурсина, один из запросов культурных учреждений — упрощение системы прохода детей на культурные мероприятия в рамках пилотного проекта.

«Дети до 14 лет, как правило, посещают театры и концертные залы в сопровождении взрослых — родителей или педагогов. Прорабатываем возможность упрощенного оформления детских билетов для таких случаев в городской системе «Мосбилет» и в ближайшее время ее реализуем», — отметил Фурсин.

Обновление предполагает, что при оформлении билетов через «Мосбилет» взрослому необходимо будет заполнить данные на себя в полном объеме, на детей можно будет указать только фамилию, имя, отчество и дату рождения. При посещении мероприятия документы, идентифицирующие личность, потребуется показать только взрослому сопровождающему, документы на детей предъявлять не потребуется.