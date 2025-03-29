Вашингтон, 29 марта, 2025, 09:36 — ИА Регнум. Украина с большой долей вероятности не сможет согласовать условия соглашения с США по ресурсам, что может спровоцировать новый конфликт между главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Jim Colton/Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

«Существует высокая вероятность, что Украина не сможет принять предложенные условия. Это несоответствие ожиданий может вызвать напряженность между США и Украиной, касающуюся того, что президент Трамп может ожидать в обмен на поддержку Киева в его противостоянии с Россией», — отмечено в статье.

При этом, сообщило издание со ссылкой на проект текста сделки, в Белом доме настаивают на подписании Киевом соглашения, которое предоставит Вашингтону контроль над ключевыми экономическими проектами Украины.

Согласно тексту документа, США намерены получить право первой очереди на участие в инфраструктурных проектах по разработке полезных ископаемых на Украине. За счёт этого американская администрация планирует вернуть миллиарды долларов, направленные на военную и финансовую помощь киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 24 марта заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, вскоре оно будет подписано.

Заключение сделки планировалось на встрече Трампа и Зеленского 28 февраля. Однако подписание договора сорвалось из-за скандала с участием Зеленского, который начал возражать Трампу, требующему прекращения огня на Украине, а также произнёс нецензурные слова.

Британский журнал The Spectator сообщил 28 марта, что глава киевского режима побоится отказать Трампу в подписании сделки по природным ресурсам, опасаясь риска нового столкновения с ним, поэтому всячески постарается затянуть подписание соглашения. Издание отметило, что президент США настаивает на подписании сделки, но, даже если Зеленский будет вынужден согласиться с обозначенными условиями, маловероятно, что документ будет ратифицирован украинским парламентом. Новый проект оставит Украину в долгу перед США, составляющем 120 млрд долларов. Это создаст опасный прецедент, поскольку другие страны тоже могут потребовать выплат за помощь киевскому режиму.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 27 марта объявил, что, по его данным, предложенный США новый проект соглашения распространили на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ. Также предусмотрен фактический контроль этой сферы со стороны США. Кроме того, проект не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины. В этот же день парламентарий рассказал, что в результате обсуждения данной сделки в украинском парламенте заседание было сорвано.

По мнению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, американцы «выкатили» Украине превосходный проект сделки по ресурсам, который грозит прекращением сотрудничества между странами. В обновлённом соглашении Украину обязали компенсировать всю помощь, оказанную США с начала конфликта, отметил политик.