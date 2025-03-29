Вашингтон, 29 марта, 2025, 08:59 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер и военный самолёт едва не столкнулись в районе аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации США.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС

Инцидент произошёл днём 28 марта. В небе поблизости друг от друга оказались самолёт Airbus A319 авиакомпании Delta, вылетавший из Вашингтона в Миннеаполис, и четыре реактивных самолёта Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США. Их пилоты направлялись к Арлингтонскому национальному кладбищу для демонстрационного полёта.

«Рейс Delta получил бортовое предупреждение о том, что поблизости находится ещё один самолет, и авиадиспетчеры дали корректирующие инструкции обоим самолётам», — говорится в сообщении.

Указано, что один из истребителей T-38 был на высоте 875 футов (267 м). Не уточняется, насколько он приблизился к Airbus, на борту которого находились 131 пассажир и пять членов экипажа.

Один из пилотов лайнера спросил авиадиспетчеров, действительно ли, когда борт вылетал из аэропорта Рейгана, примерно в 500 футах (152 м) под ним находился другой самолёт.

«Дельта 2983, подтверждаю», — процитировало издание диспетчера.

И лайнер, и реактивный самолёт продолжили полёты без происшествий.

Издание напомнило, что недавняя авиакатастрофа с участием пассажирского самолёта и военного вертолёта, произошедшая в районе аэропорта Рейгана в Вашингтоне, стала самой масштабной с 2001 года.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января в небе над американской столицей столкнулись самолёт Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военный вертолёт Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолёта — три человека. Все они погибли.