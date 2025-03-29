Механик-водитель Пятой танковой армии, оказавшийся единственным выжившим в подбитом врагами танке, смог не только хитростью выбраться из плена, но и привести к своим обманутого им киевского боевика. Историю танкиста 28 марта со слов его командира обнародовал Telegram-канал «Война. История. Оружие». Обсуждением в том числе такого события ознаменован новый, 1129-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Из рассказа бойцов ВС РФ следует, что военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) дважды связывался со своими, уточняя, как поступить с русским военнопленным, и ему дважды советовали действовать на своё усмотрение. Тогда российский танкист взял инициативу в свои руки и предложил разойтись «как люди». Со второго раза враг согласился, но не ожидал, что собеседник пойдёт на хитрость, решив вернуться якобы из-за опасения быть расстрелянным в спину.

Воспользовавшись тем, что у боевика при передёргивании затвора заклинило автомат, российский боец вступил в рукопашной бой, обезвредив соперника первым попавшимся под руку подходящим предметом. А затем, разобрав и выкинув оружие врага, повёл его в плен.

Видеокадр Telegram-канала «Война. История. Оружие»: российский танкист ведёт к своим пленившего его боевика ВСУ.

Завершается рассказ шуткой о том, что за приведённого пленного танкист рассчитывал получить от командира «прощение» за подбитый танк. Известно, что пленённый уже допрошен.

Кадр Telegram-канала «Война. История. Оружие»: боевик ВСУ, которого хитростью взял в плен российский танкист.

Российские танкисты множество раз проявляли мужество и смекалку в ходе СВО. Так, экипаж танка «Алёша» в одиночку остановил украинскую бронегруппу и ликвидировал восемь единиц техники. По российскому танку противник не попал.

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Один из танкистов в августе 2023 года процитировал слова президента Владимира Путина о том, что, если драка неизбежна, нужно бить первым.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.