Танкист перехитрил пленившего его украинского боевика — 1129-й день СВО
Канал «Война. История. Оружие»: танкист перехитрил бойца ВСУ — 1129-й день СВО
Механик-водитель Пятой танковой армии, оказавшийся единственным выжившим в подбитом врагами танке, смог не только хитростью выбраться из плена, но и привести к своим обманутого им киевского боевика. Историю танкиста 28 марта со слов его командира обнародовал Telegram-канал «Война. История. Оружие». Обсуждением в том числе такого события ознаменован новый, 1129-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Из рассказа бойцов ВС РФ следует, что военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) дважды связывался со своими, уточняя, как поступить с русским военнопленным, и ему дважды советовали действовать на своё усмотрение. Тогда российский танкист взял инициативу в свои руки и предложил разойтись «как люди». Со второго раза враг согласился, но не ожидал, что собеседник пойдёт на хитрость, решив вернуться якобы из-за опасения быть расстрелянным в спину.
Воспользовавшись тем, что у боевика при передёргивании затвора заклинило автомат, российский боец вступил в рукопашной бой, обезвредив соперника первым попавшимся под руку подходящим предметом. А затем, разобрав и выкинув оружие врага, повёл его в плен.
Завершается рассказ шуткой о том, что за приведённого пленного танкист рассчитывал получить от командира «прощение» за подбитый танк. Известно, что пленённый уже допрошен.
Российские танкисты множество раз проявляли мужество и смекалку в ходе СВО. Так, экипаж танка «Алёша» в одиночку остановил украинскую бронегруппу и ликвидировал восемь единиц техники. По российскому танку противник не попал.
Один из танкистов в августе 2023 года процитировал слова президента Владимира Путина о том, что, если драка неизбежна, нужно бить первым.
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