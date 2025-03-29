Нейпьидо, 29 марта, 2025, 08:46 — ИА Регнум. Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек, более 2,3 тыс. пострадали. Об этом 29 марта сообщила газета VnExpress со ссылкой на данные государственных СМИ Мьянмы.

NYEIN CHAN NAING/EPA

«В результате землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего 28 марта, 1002 человека погибли и 2376 получили ранения», ― говорится в сообщении.

Кроме того, множество людей пропали без вести. Спасательные работы в регионе продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, магнитуда землетрясения, произошедшего 28 марта в Мьянме, составила от 7,7 до 7,9. Спустя примерно 11 минут произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.

Стихия нанесла ущерб километровому мосту, соединяющему Мандалай и Сикайн. Кроме того, обрушился древний Мандалайский храм, возведённый в середине XIX века.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с гибелью людей в результате землетрясения. Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь дружественного мьянманского народа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Мьянма и другие страны, пострадавшие в результате землетрясения, пока не просили Россию о помощи, но если такие запросы поступят, в Москве их внимательно рассмотрят.

В тот же день по указанию главы государства и поручению главы МЧС Александра Куренкова группа российских спасателей на двух самолётах вылетела в Мьянму из аэропорта Жуковский для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. В сводный отряд вошли 120 специалистов из Центроспаса и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Также к группе присоединились кинологические расчёты, психологи и врачи-анестезиологи.