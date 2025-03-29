Москва, 29 марта, 2025, 08:22 — ИА Регнум. Взрывчатка, которую агент украинских спецслужб должен был использовать для теракта в Москве, находилась в тайнике на востоке столицы, неподалёку от Измайловского кремля. Об этом сообщило «РИА Новости».

ЦОС ФСБ России

Накануне ФСБ проинформировала о задержании ранее судимого россиянина 1972 года рождения, которому кураторы с Украины поручили подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей. На кадрах задержания и опроса агента, опубликованных спецслужбой, видно стену с граффити и водоём, а также вдалеке — вывеску отеля «Альфа Измайлово».

«Эта стена, расписанная граффити, находится рядом с Серебряно-Виноградным прудом, Измайловским кремлём и отелем «Альфа Измайлово», — отметило агентство.

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В этом месте, указано в материале, часто гуляют люди, рядом строятся жилые дома.

Как сообщало ИА Регнум, задержанный агент признался, что украинские спецслужбы завербовали его в феврале текущего года. В качестве возможной цели для теракта он рассматривал один из многофункциональных центров в Москве. Ранее мужчину судили за убийство, вымогательство и грабёж. После совершения теракта мужчине обещали обеспечить выезд на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.

После задержания у россиянина изъяли бомбу массой 5 кг и смартфон, посредством которого он общался с Украиной. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ст. 30, ч. 2 ст. 205, ст. 222.1 УК РФ).