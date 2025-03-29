Москва, 29 марта, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Телефонные аферисты начали звонить россиянам и, представляясь сотрудниками «жилищной инспекции», выманивать у них деньги под угрозой изъятия домашних животных. О новой мошеннической схеме рассказали в Роскачестве.

Олег Елков/ТАСС

«На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков», ― процитировало «РИА Новости» представителя «Российской системы качества».

В организации сообщили, что злоумышленники в телефонном разговоре пытаются узнать, сколько у владельцев квартир домашних животных. Если количество превышает воображаемую норму, потенциальных жертв начинают запугивать мнимыми санкциями.

Мошенники ссылаются на новые правила, размещенные на фишинговых страницах, имитирующих официальный сайт «Госуслуги», через которые они могут украсть персональные данные. При этом чаще всего мошенники требуют немедленного перевода средств на свой счет, чтобы «оформить разрешение» на количество домашних животных в квартире, добавили в Роскачестве.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, вводящий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Согласно документу, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 до 15 тыс., организациям — от 15 до 30 тыс. рублей.

В Москве в октябре 2024 года суд запретил владельцу квартиры на Алтуфьевском шоссе содержать в квартире не менее 20 кошек. Животные находились в маленькой прихожей без дневного света, доступа в другие комнаты у них не было. Мужчина не следил за здоровьем своих питомцев и их рационом питания.

Попытки соседей решить ситуацию без вмешательства правоохранителей успехом не увенчались, так как собственник игнорировал их сообщения и звонки и не открывал дверь. После решения суда под контролем прокуратуры животных забрали волонтеры, которые пообещали найти им новый дом.