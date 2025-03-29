Донецк, 29 марта, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Скрывавшийся от мобилизации в ВСУ мирный житель населённого пункта Новооленовка в ДНР погиб в результате удара украинского дрона «Баба-яга». Об этом сообщил очевидец трагедии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы сбежали от повестки. Он (муж) только закончил полевые работы, пропала бронь (от мобилизации), и сразу начали приходить ему повестки. Нам прилетела в подвал «Баба-яга» и отбила ему две ноги», — пояснила супруга «РИА Новости».

Он умер от шока, добавила женщина. Она считает, что ВСУ намеренно ударили по мирным жителям, расположение которых выдала собака, всегда прибегающая в один и тот же дом.

Как сообщало ИА Регнум, пленный боец украинских формирований Сергей Щерба рассказал, как его старшего командира, капитана ВСУ взорвали FPV-дроном свои же сослуживцы за сдачу в плен подразделения. Другой военнопленный, стрелок-пулемётчик ВСУ Вячеслав Рябина вспомнил, как украинские боевики с помощью тяжёлого ночного дрона-бомбардировщика «Баба-яга» и миномёта калибра 120 мм пытались уничтожить сослуживцев из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые сдались в плен в приграничных районах Курской области. Он отметил, что российские военные спокойно забрали сдавшихся и увели их, когда ситуация успокоилась.

Украинские войска применяют заградительные отряды для того, чтобы не дать мобилизованным и бойцам сбежать с поля боя. Разведывательный беспилотник запечатлел, как военные открыли огонь по своим сослуживцам, покинувшим опорный пункт после приближения российских штурмовиков. Одному военному, решившему бежать дальше в тыл, продолжили стрелять в спину. На последних секундах видео на позиции заградотряда подорвался барражирующий боеприпас, сброшенный дроном-камикадзе.