Рим, 29 марта, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от встречи с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который прибыл к нему по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил сам д’Алема в интервью La Repubblica.

Zuma/TASS Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

По словам итальянского политика, Зеленский обратился к нему в кулуарах «балканской инициативы» — на саммите стран Юго-Восточной Европы, который прошёл в конце февраля в Тиране.

«Зеленский ясно дал мне понять, что его страна находится на грани катастрофы, потому что «американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадёжны», — пояснил д’Алема.

По его словам, Зеленский попросил его встретиться с президентом Бразилии и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы выяснить, могут ли они что-то сделать.

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, заявив, что Украина — это проблема США и что они должны с ней разбираться», — признался Массимо д’Алема.

Он добавил, что бразильский лидер посоветовал ему заняться Палестиной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Бразилии заявил, что неуважительная речь Зеленского на встрече с американским лидером Дональдом Трампом может нести угрозу Европе.

Луис Инасиу Лула да Силва собирается посетить Россию с официальным визитом и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в мае 2025 года.

Путин также пригласил на парад Победы на Красной площади председателя КНР Си Цзиньпина.