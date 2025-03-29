Москва, 29 марта, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за прошедшую ночь, 29 марта уничтожили три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

Виталий Невар/ТАСС

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были обнаружены и ликвидированы в небе над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, дежурные расчёты противовоздушной обороны за ночь 28 марта сбили 78 украинских беспилотников над территорией семи российских регионов.

Рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.