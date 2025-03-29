Курск, 29 марта, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка группировки войск «Север» из Феодосии отбили важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, захватив в плен четверых украинских бойцов и технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Егор Алеев/ТАСС

«Штурмовикам помогала артиллерия, которая подавила огонь противника, прежде чем десантники атаковали позиции ВСУ. Боевики не смогли ничего им противопоставить. Бросив своё вооружение и раненых, они бежали. В плен было взято несколько военнослужащих ВСУ, а трофеями стали две БМП иностранного производства и большое количество стрелкового оружия и боеприпасов», — уточнили в ведомстве.

Четверо боевиков сдались в плен после атаки российских штурмовиков. По их словам, они были пойманы на улице, а затем отправлены воевать.

Взятие очередного опорного пункта позволило российским подразделениям продвинуться вперёд и вытеснить противника из курского приграничья.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Минобороны, российские войска в Курской области продвигаются к госгранице с Украиной. ВСУ несут потери как в личном составе, так и в технике.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске отмечал продвижение российской армии по всей линии фронта. По словам главы государства, Луганская Народная Республика уже освобождена на 99%. Территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей очищены от ВСУ более чем на 70%. Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских бойцов, добавил он.

Армия России в ходе спецоперации на Украине разгромит противника. Есть основания предполагать это, заявил Путин.