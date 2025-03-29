Вашингтон, 29 марта, 2025, 07:24 — ИА Регнум. В ходе выступления в Белом доме 28 марта американский президент Дональд Трамп отметил, что процесс урегулирования конфликта на Украине продолжается, однако между сторонами «сохраняется недоброжелательность». Трансляцию брифинга вело агентство Associated Press.

Jacquelyn Martin/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Я думаю, что мы добиваемся прогресса, но есть большая недоброжелательность между сторонами», — пояснил президент США.

Трамп также подчеркнул, что на повестке «много важных проблем», но он делает всё, что в его силах.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее не раз отмечал, что для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

18 марта Путин и Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, российские военнослужащие сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

В международной практике существует возможность введения внешнего управления, что может стать отправной точкой для легитимных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которую можно передать под временное управление под эгидой ООН для проведения в стране выборов, заявил 28 марта Владимир Путин. По мнению президента, такой вариант позволил бы провести демократические выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием народа.