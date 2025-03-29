Москва, 29 марта, 2025, 07:10 — ИА Регнум. Австрийское происхождение Адольфа Гитлера не является случайным совпадением. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Иван Шилов ИА Регнум Адольф Гитлер

«Я всегда защищала австрийское общество от нападок, что мы все фашисты, нацисты. Я всегда противостояла этому. Но когда я увидела, как люди предают меня и осуждают, я многое поняла. Это не случайность, не совпадение, что Гитлер был австрийцем», — отметила Кнайсль в передаче «Русский ковчег» в эфире телеканала «СПАС».

По словам дипломата, в 2020 году она поняла, что люди в Австрии стали иррациональны.

Как сообщало ИА Регнум, Кнайсль отмечала, что в Австрии её преследовали из-за сотрудничества с Россией и даже хотели лишить гражданства. В итоге она покинула родную страну в сентябре 2020 года, уехав во Францию, однако там её продолжили преследовать. Кнайсль некоторое время проживала в Ливане. Затем дипломат переехала в Россию в 2023 году и поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области. По словам экс-главы австрийского МИД, Россия по сравнению с другими странами более безопасна и свободна. Здесь может спокойно гулять с собакой в позднее время в отличие от большинства европейских государств. Кнайсль заявила, что нашла «свою Россию» в деревне.