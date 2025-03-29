Нейпьидо, 29 марта, 2025, 07:06 — ИА Регнум. Число погибших в результате крупномасштабного землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта, увеличилось до 694, еще 1670 человек получили травмы различной степени. Об этом сообщило со ссылкой на местные власти агентство France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Мощные подземные толчки привели к разрушениям практически по всей стране. Обрушились многие жилые дома, административные здания, школы и больницы.

Людей продолжают искать под завалами.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Международного комитета Красного Креста Мари Манрик заявил, что в Мьянме от землетрясения больше всего пострадали Сикайн, Мандалай, Магуэ, штат Шан. Несколько сот жителей считаются пропавшими без вести. Масштабы трагедии уточняются.

Магнитуда землетрясения составила от 7,7 до 7,9. Спустя примерно 11 минут произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.

Два самолёта с российскими спасателями вылетели в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с гибелью людей в результате землетрясения.

Землетрясение в Бангкоке Таиланда, которое произошло 28 марта, классифицировано как крупномасштабное бедствие.