Вашингтон, 29 марта, 2025, 06:43 — ИА Регнум. США обеспечат безопасность Гренландии, перед которой стоят новые угрозы от России и Китая. Видеоролик соответствующего содержания опубликовал в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

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«Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. <…> Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», — говорится в ролике.

Также видео повествует о дружбе между народами США и Гренландии, об истории помощи острову от атак нацистов в годы Второй мировой войны.

Ролик появился в соцсети на фоне визита в Гренландию вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта Вэнс заявил, что США прямо сейчас не готовы расширять военное присутствие в Гренландии, но сосредоточат усилия на инвестициях в ледоколы и военные корабли на острове. Соединённые Штаты должны обеспечить себе лидерство в Арктике для следующих поколений. Гренландии будет лучше под защитой американцев, однако у жителей острова есть право на самоопределение. США предлагают партнёрство острову, добавил вице-президент.

Трамп не раз заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». По его словам, Вашингтон сможет установить контроль над Гренландией, несмотря на возражения Дании. Народ острова, считает он, якобы хочет стать частью США.

Жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее, подчеркнул премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.