Москва, 29 марта, 2025, 06:40 — ИА Регнум. Механик-водитель, единственный выживший из экипажа подбитого российского танка украинскими военными, смог перехитрить взявшего его в плен противника. Он сделал так, что они в буквальном смысле поменялись местами и танкист привёл украинца в своё расположение. Эту историю танкист рассказал авторам Telegram-канала «Война. История. Оружие».

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

Взявший механика в плен украинец спросил по рации у своих, что ему делать с русским? На что дважды получил ответ: «Решай сам этот вопрос».

Танкист предложил вэсэушнику «просто разойтись». После раздумий, тот согласился и отпустил пленного. Когда он отошел на несколько шагов, подумал, что украинец может выстрелить ему в пину, развернулся и пошёл на него.

В этот момент противник пытался передернуть затвор автомата, но он заклинил.

«Тут я давай с ним бодаться. Под руку то ли чурка попалась, то ли камень. Заехал ему по башке и все, победа наша», — рассказал боец.

Пока украинский военный приходил в себя, российский солдат разобрал и выкинул его автомат и повел пленного к своим.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года в Минобороны сообщили, что командир мотострелкового отделения Вооруженных сил России, сержант Арген Адаев в одиночку уничтожил группу украинских военнослужащих. Занимая выгодные огневые позиции, он вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим бойцам ВСУ и лично уничтожил группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга.

Другой боец ВС РФ Андрей Григорьев с позывным Тута в рукопашном бою победил украинского военного. Схватка была записана осенью 2024 года в зоне спецоперации на камеру, прикрепленную к шлему украинца. Рукопашная завязалась при попытке ВСУ отбить село Трудовое в Донецкой Народной Республике у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток».

Перед смертью противник назвал Григорьева «лучшим бойцом в мире». В этом бою Тута получил много тяжелых ранений, но выжил.

Президент Владимир Путин 11 января присвоил ефрейтору Григорьеву звание Героя России.