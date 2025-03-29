Лондон, 29 марта, 2025, 06:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский побоится отказать президенту США Дональду Трампу в подписании сделки по природным ресурсам и всячески старается затянуть соглашение. Об этом 28 марта написал британский журнал The Spectator.

Сергей Корсун ИА Регнум Трамп Зеленский Украина США

«Зеленский не может сказать «нет», опасаясь риска снова столкнуться с Трампом. Украина всё ещё не оправилась от последствий встречи этой пары в Овальном кабинете и отчаянно нуждается в поддержке США на переговорах с Россией. Единственный вариант, который есть у Киева, — это затормозить соглашение», — отметили в публикации.

Автор указал, что Трамп настаивает на подписании сделки, но даже если Зеленский будет вынужден согласиться с обозначенными условиями, маловероятно, что документ будет ратифицирован украинским парламентом. Новый проект оставит Украину в долгу перед США в размере 120 млрд долларов. Это создаст опасный прецедент, поскольку другие страны тоже могут потребовать выплат за помощь киевскому режиму.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, американцы «выкатили» Украине превосходный проект сделки по ресурсам, который грозит прекращением сотрудничества между странами. В обновлённом соглашении Украину обязали компенсировать всю помощь, оказанную США с начала конфликта, отметил политик.

Дональд Трамп 24 марта заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, вскоре оно будет подписано.

Заключение сделки планировалось 28 февраля на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме. Однако подписание договора сорвалось из-за скандала с участием главы киевского режима, который начал возражать американскому президенту, требующему прекращения огня на Украине, а также произнёс нецензурные слова. Зеленского выдворили из Белого дома, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».