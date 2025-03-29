Москва, 29 марта, 2025, 05:52 — ИА Регнум. О смене российского спортивного гражданства на австралийское заявила 27-летняя теннисистка Дарья Касаткина. Об этом девушка 29 марта объявила с соцсети Х.

si.robi Дарья Касаткина

«Я люблю бывать в Мельбурне и жду не дождусь возможности обустроить здесь свой дом. Я с гордостью сообщаю, что отныне буду представлять мою новую родину, Австралию, в моей профессиональной карьере», — написала Касаткина.

Российская теннисистка поблагодарила семью, тренеров и тех, кто поддерживал её в карьере. Она добавила, что счастлива начать новую жизнь «под австралийским флагом» и будет «уважать и ценить свои корни».

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина переиграла Софью Кенин из США в матче второго круга на турнире WTA в Индиан-Уэллсе. Встреча закончилась со счётом 3:6, 7:5, 6:4 в пользу россиянки.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предупреждал об угрозе отъезда российских теннисистов.