Курск, 29 марта, 2025, 05:38 — ИА Регнум. Российские войска в Курской области продвигаются к госгранице с Украиной, сообщили в Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что в ходе выполнения боевых задач по вытеснению украинских подразделений из курского приграничья ВС РФ уверенно двигаются вперед к государственной границе России и Украины.

Также сообщается, что штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии ранее заняли опорный пункт ВСУ на курском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия 27 марта в курском приграничье потеряла более 190 военных, также российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками противника, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномёт и станцию радиоэлектронной борьбы.

ВС России 27 марта нанесли удар по скоплению бойцов ВСУ в районе Олешни Суджанского района Курской области. Ракетный удар был нанесён по району сосредоточения живой силы подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

В тот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие установили триколор на государственном погранично-пропускном пункте в Судже.