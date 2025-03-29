Киев, 29 марта, 2025, 05:15 — ИА Регнум. После того как президент России Владимир Путин заявил о необходимости обсудить создание на Украине временного правительства под контролем ООН, у главы киевского режима Владимира Зеленского осталось два варианта действий: провести выборы или столкнуться с Россией в одиночку. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По мнению нардепа, предложение российского лидера может заинтересовать США, поскольку и Москва, и Вашингтон испытывают равное недоверие к Зеленскому, а на Европу, на которую он рассчитывает, не стоит полагаться как на сторону переговоров.

«Если Зеленский не сможет удовлетворить ни одну из сторон, ему придётся уйти и позволить провести выборы, либо остаться один на один с Россией», — написал в соцсетях Дубинский.

По его мнению, продолжая попытки привлечь европейские страны к процессу урегулирования конфликта, «заигрывая с Францией и Великобританией», Зеленский ухудшает позицию Киева на переговорах для завершения конфликта.

Депутат также отметил, что в Киеве рассматривают соглашение с США по недрам как залог поддержки Зеленского, но Рада его не одобрит.

Как сообщало ИА Регнум, в международной практике существует возможность введения внешнего управления, что может стать отправной точкой для легитимных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которую можно передать под временное управление под эгидой ООН для проведения в стране выборов, заявил 28 марта Путин.

По мнению президента, такой вариант позволил бы провести демократические выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием народа.

Власть на Украине утратила легитимность, поэтому непонятно, с кем подписывать соглашения, заявил ранее Владимир Путин.