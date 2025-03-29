Москва, 29 марта, 2025, 05:10 — ИА Регнум. Штрафы и уголовная ответственность грозят россиянам при заготовке дров в лесу без соответствующего разрешения. Об этом сообщил управляющий партнёр Zharov Group Евгений Жаров.

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«Наказание грозит как физическим, так и юридическим лицам, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами. За незаконную рубку могут привлечь по статье 8.28 КоАП или статье 260 УК РФ», — пояснил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Жаров уточнил, что для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей с конфискацией незаконно заготовленных ресурсов и техники. По уголовной статье максимальным наказанием является лишение свободы на срок до двух лет и штраф 100-200 тысяч рублей. За рубку в особо крупном размере (ущерб более 150 тыс. рублей) предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет и штраф 300-500 тыс. рублей.

При этом в лесу разрешается собирать валежник в любых объёмах и в любое время года, но с учётом местных законов, поскольку в некоторых местах сбор сухих веток и деревьев запрещён. Кроме того, для заготовки валежника нельзя применять специализированную технику, разрешается пользоваться ручными пилами, топорами и бензопилами.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года депутаты Госдумы отклонили законопроект, предусматривающий закрепление в Лесном кодексе понятие валежника. Инициаторы уточняли определение валежника и перечень инструментов (ручных пил, топоров и лёгких бензопил) для его заготовки. По итогам голосования предложение поддержали 106 депутатов. Этого количества было недостаточно для принятия законопроекта.

С 1 января 2019 года в России вступил в силу закон, разрешающий собирать в лесу валежник. Поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам, относятся к недревесным лесным ресурсам, что и даёт основания для бесплатного сбора валежника.