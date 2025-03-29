Вашингтон, 29 марта, 2025, 04:52 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп проведёт консультации с чиновниками администрации, составом делегации на переговорах, после чего примет решение относительно условий Москвы в отношении европейских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Рубио пояснил, что Россия выдвинула требование о снятии ряда санкций, включая те, которые были введены не Соединёнными Штатами, а их партнёрами.

«Эти санкции не американские, поэтому мы не сможем их снять, даже если захотим. Мы проанализируем информацию, с которой вернулась наша команда, и предложим президенту возможные варианты действий. Мы ещё не на этой стадии», — пояснил госсекретарь.

Марко Рубио добавил, что уже провёл несколько встреч по этому вопросу, и американская сторона продолжит изучать требования России относительно санкций.

Как передавало ИА Регнум, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил 29 марта о дальнейших перспективах в вопросе договоренностей о прекращении огня в Черном море. При этом Вэнс добавил, что «мы доверяем, но проверяем».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, отвечая на вопрос о том, когда может состояться новый раунд консультаций, заявила, что в США обсуждают итоги прошедших переговоров с делегацией России в столице Эр-Рияде и намечают дальнейшие шаги.

Антироссийские санкции должны сохраняться, ведь они «причиняют боль» России, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Пока на Украине не установится прочный и справедливый мир, санкции снимать нельзя, добавила немка.

Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде 24 марта договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

В частности, предполагается, что Вашингтон будет способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения транзакций. Помимо этого, должны быть сняты санкции с «Россельхозбанка» и других организаций, задействованных в обеспечении операций, необходимо их подключение к SWIFT и открытие счетов.