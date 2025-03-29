Хургада, Египет, 29 марта, 2025, 04:45 — ИА Регнум. Капитана затонувшего у побережья Хургады батискафа «Синдбад» отпустили под залог и подписку о невыезде. Об этом сообщила газета Al-Masry al-Youm.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

«Прокуратура 28 марта приняла решение об освобождении Ахмеда С., капитана подводной лодки «Синдбад», затонувшей вчера в Красном море. Его отпустили под залог по месту жительства», — написали в статье.

Отмечается, что следственные органы проверили все документы подводной лодки. Лицензия на управление батискафом была действительна, командир экипажа имел необходимую квалификацию, владельцем лодки был гражданин Египта. Согласно полученных фотографий затонувшего батискафа, судно не отплыло от своей платформы, а затонуло рядом с ней сразу после посадки пассажиров. Правоохранители продолжают расследование с участием экипажа судна. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой хургадской гостинице, произошла 27 марта около 10:00 мск. В результате инцидента погибли шесть россиян, в том числе двое детей. В больницы Хургады доставили 21 пострадавшего, в том числе 14 россиян, троих египтян и троих граждан Индии.

По факту крушения батискафа возбудили уголовное дело. По одной из версий, причиной ЧП стало столкновение с рифом. Одна из российских туристок, посещавших Хургаду в 2017 году и плававших на «Синдбаде», рассказала, что батискаф уже тогда находился в неудовлетворительном состоянии.

В генеральном консульстве РФ в Хургаде 28 марта уточнили, что семь туристов, в том числе пять детей, пострадавших в результате аварии, остаются в больницах. Врачи заверили, что здоровью госпитализированных россиян угрозы нет.