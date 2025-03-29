Москва, 29 марта, 2025, 04:21 — ИА Регнум. Уроженца Украины бизнесмена Эдуарда Шифрина ранее разыскиваемого по уголовной статье переобъявили в розыск. Об этом говорится в базе данных МВД России.

News.kmvcity.ru Розыск!

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения: 12.07.1960, место рождения: УССР, город Днепропетровск, особые приметы: переобъявлен», — указали правоохранители.

В МВД не указали статью, по которой разыскивается бизнесмен.

Как сообщало ИА Регнум, суд Москвы наложил арест на имущество и активы бизнесмена украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина. По информации ТАСС, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2023 года Министерство внутренних дел России объявило его в розыск.

Шифрин — кандидат технических наук, бывший совладелец украинских металлургических заводов. В октябре 2016 года был принят в гражданство РФ указом президента России.