Донецк, 29 марта, 2025, 04:11 — ИА Регнум. Командование украинской армии привлекало женщин в качестве штурмовиков на ряде направлений в Донецкой Народной Республике. Об этом «РИА Новости» рассказал глава российского региона Денис Пушилин.

ИА Регнум Женщины в ВСУ

По словам Пушилина, на поле боя неоднократно находили тела женщин, которые. были даже не наводчиками дронов, а штурмовиками.

В частности, факты зафиксированы на красноармейском и дзержинском направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта под Красноармейском (украинское название Покровск) ликвидирована группа украинских военнослужащих-женщин из 425-го отдельного штурмового полка «Скала».

Группа штурмовиков уничтожена при ударе артиллерии и БПЛА во время попытки спешиться с военной техники. Помимо штурмовиков, в результате атаки был уничтожен экипаж, который должен был доставить женский десант на позиции.

В начале марта, украинская военнопленная Галина Казымова сообщила, что командиры 425-го отдельного штурмового полка «Скала» насильно отправляли женщин специально созданного в его составе подразделения на штурм.

Казымова пояснила, что она на Украине во время отбывания наказания в колонии заключила контракт с ВСУ и стала штурмовиком. При этом ей обещали, что она будет находиться в тылу. Женщина призналась, что командиры издевались над ней и другими военнослужащими, били их по рукам и ногам и, унижая, заставляли идти в бой.