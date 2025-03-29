Москва, 29 марта, 2025, 03:54 — ИА Регнум. «Свою Россию» в деревне нашла руководитель Центра G. O. R. K. I. СПбГУ, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом она сообщила в эфире телеканала «СПАС».

ИА Регнум Карин Кнайсль

«Деревня — это совсем другой мир. Я переехала сюда по нескольким причинам. Деревня, если можно так выразиться, это мой личный опыт. Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь», — рассказала Кнайсль в передаче «Русский ковчег».

Экс-глава австрийского МИД добавила, что у неё есть машина и при любой возможности она подвозит людей, так как в сельской местности сложно без автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, экс-глава МИД Австрии покинула родную страну в сентябре 2020 года, уехав во Францию, однако там её продолжили преследовать, и Кнайсль некоторое время проживала в Ливане. Дипломат переехала в Россию в 2023 году и поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области.

Кнайсль назвала Россию более безопасной, свободной и нормальной, чем другие страны. Она добавила, что в РФ может спокойно гулять с собакой в позднее время в отличие от большинства европейских государств. По её словам, это является проявлением свободы, основанном на высоком уровне безопасности в стране. Кнайсль рассказала, что в Австрии её преследовали из-за сотрудничества с Россией и даже хотели лишить гражданства.