Москва, 29 марта, 2025, 03:37 — ИА Регнум. В суде Москвы на имущество и активы бизнесмена украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина был наложен обеспечительный арест.

МВД России Эдуард Шифрин

«Суд постановил удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого Шифрина Э. В.», — говорится в материалах.

По информации ТАСС, Шифрин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, министерство внутренних дел России в 2023 году объявило его в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, Шифрин — уроженец Днепропетровска, кандидат технических наук, бывший совладелец украинских металлургических заводов. В октябре 2016 года был принят в гражданство РФ указом президента России.

Основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова объявили в федеральный розыск в ноябре 2023 года. Известно, что в сентябре 2022-го ресторатор уехал из России. Он продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам с Ближнего Востока. Сообщалось также, что Орлов продолжает работать под брендом Alba Group над проектами ресторанов в российских городах.