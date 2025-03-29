В Госдуме допустили увеличение возраста российской молодёжи
В Госдуме допустили увеличение возраста российской молодёжи до 40 лет
Москва, 29 марта, 2025, 03:33 — ИА Регнум. В России плавно растёт средняя продолжительность жизни. В перспективе возраст молодёжи в стране на законодательном уровне может быть увеличен до 40 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Государство ставит перед собой задачу в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Рост этот может быть обеспечен, в том числе за счёт увеличения качества оказания медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий. В общем, граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп», — пояснил депутат «РИА Новости».
В настоящее время, по мнению Леонова, граждане в возрасте от 35 до 40 лет выглядят и мыслят гораздо моложе своих сверстников полвека назад. Зачастую люди в этом возрасте имеют отличное здоровье и только начинают «полноценно жить», добившись определённого финансового и карьерного успеха.
Как сообщало ИА Регнум, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал инициативу общественников об увеличении возраста, к которому можно относить молодёжь, до 40 лет. При принятии положительного решения не должно быть административного давления на общество, отметил он.
На данный момент молодёжью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно.