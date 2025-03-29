Москва, 29 марта, 2025, 03:33 — ИА Регнум. В России плавно растёт средняя продолжительность жизни. В перспективе возраст молодёжи в стране на законодательном уровне может быть увеличен до 40 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Дарья Драй, ИА REGNUM Молодые люди

«Государство ставит перед собой задачу в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Рост этот может быть обеспечен, в том числе за счёт увеличения качества оказания медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий. В общем, граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп», — пояснил депутат «РИА Новости».

В настоящее время, по мнению Леонова, граждане в возрасте от 35 до 40 лет выглядят и мыслят гораздо моложе своих сверстников полвека назад. Зачастую люди в этом возрасте имеют отличное здоровье и только начинают «полноценно жить», добившись определённого финансового и карьерного успеха.

Как сообщало ИА Регнум, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал инициативу общественников об увеличении возраста, к которому можно относить молодёжь, до 40 лет. При принятии положительного решения не должно быть административного давления на общество, отметил он.

На данный момент молодёжью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно.