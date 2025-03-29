Луганск, 29 марта, 2025, 03:12 — ИА Регнум. Американскому президенту Дональду Трампу пора показать зубы Европе, которая всеми силами пытается сорвать мирный процесс по Украине. Таким мнением поделился с «РИА Новости» военный эксперт полковник запаса из Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

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По словам эксперта, европейские лидеры-либералы не столь сильны, но вполне могут «продвинуть кое-что из своей линии». И на данный момент подобная вероятность представляется более реальной, считает офицер.

«Торпедирование процесса урегулирования через киевский режим идет успешнее. И тут у Трампа два варианта: более сильный удар по ЕС, чтобы отодвинуть европейцев от этого процесса, и смена власти в Киеве. В этом случае Трампу самое время показать зубы и агрессию», — изложил Киселев.

Эксперт также пояснил, что в переговорах о прекращении огня начнется полноценная «дипломатическая игра» Трампа в отношении Москвы. Киселев подчеркнул, что и американская, и российская стороны с учетом фактора других игроков пытаются подстраховаться и быть во всем аккуратными, отсюда и указание того, что обсуждаются технические вопросы.

Полковник предположил, что не исключено то, что в скором времени появятся некоторые политические, промежуточные решения. В частности, могут быть предложены «предварительные контуры статуса-кво, который уже, скорее всего, с большей вероятностью будет в интересах России», заключил Виталий Киселев.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что соглашение о прекращении огня в отношении торговых судов в Черном море практически готово.

Также он подчеркнул, что власти США с оптимизмом оценивают ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине в целом.

В переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть прогресс, хотя между сторонами конфликта присутствует много недоброжелательности, заявил Трамп.