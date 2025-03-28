Оттава, 29 марта, 2025, 02:59 — ИА Регнум. Оттава не намерена сотрудничать с Москвой по теме Арктики. Об этом 28 марта заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Иван Шилов, ИА REGNUM Арктика

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — отметил премьер.

Карни возглавил канадское правительство после отставки Джастина Трюдо.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта президент России Владимир Путин поручил создать при ВЭБ.РФ проектный офис для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике. В ходе выступления на пленарном заседании Международного арктического форума глава государства отметил, что такие инфраструктурные проекты являются сложными и затратными, но именно они обеспечивают настоящий транспортный суверенитет России, а потому откладывать эти проекты на потом нельзя. Путин подчеркнул, что нужно проявить гибкие подходы и заинтересовать российских и зарубежных инвесторов.

На совещании по развитию арктической зоны президент отметил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи в этой сфере. В ходе выступления на Арктическом форуме Путин поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать вопрос о строительстве новых гаваней и современных верфей. Также он подчеркнул, что Россия должна вводить в работу ледоколы нового поколения, усиливать свои позиции в этой сфере. Глава государства поручил проработать вопрос о строительстве новых современных верфей.

Россия, США, Канада, Дания, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия состоят в Арктическом совете. Организация была создана в 1996 году для содействия сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.