Бангкок, 29 марта, 2025, 02:45 — ИА Регнум. Землетрясение в Бангкоке Таиланда, которое произошло 28 марта, классифицировано как крупномасштабное бедствие. Об этом сообщил министр внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун, назначенный ответственным за предотвращение и ликвидацию последствий.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Министр в специальном заявлении, опубликованном департаментом по предотвращению стихийных бедствий, в соответствии с национальным планом пояснил, что уровень противодействия повышен до крупного бедствия — три из четырёх.

В департаменте добавили, что, как только ситуация стабилизируется, будет проведена комплексная оценка ущерба, в том числе количество погибших, разрушенных домов, потерянных источников дохода, повреждённых объектов коммунальной инфраструктуры, чтобы как можно быстрее вернуть людей к привычной жизни.

Как сообщало ИА Регнум, в Бангкоке после обрушения здания 28 марта в результате землетрясения магнитудой 7,7 около 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта. 70 человек считаются пропавшими без вести.

Была объявлена эвакуация жителей высотных домов. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават ввела в столице страны режим чрезвычайного положения.

Представитель Международного комитета Красного Креста Мари Манрик заявил, что в Мьянме, где также 28 марта было землетрясение, больше всего пострадали Сикайн, Мандалай, Магуэ, штат Шан. Известно о почти 200 погибших, более 300 раненых. Несколько сот жителей считаются пропавшими без вести. Масштабы трагедии уточняются.