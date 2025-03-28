Москва, 29 марта, 2025, 02:41 — ИА Регнум. К удару Вооружённых сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» могут быть причастны Франция и Великобритания. Об этом 28 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами», — прокомментировала дипломат.

По словам Захаровой, команда ВСУ о нанесении удара последовала из Лондона. При этом ГИС «Суджа» неделю назад, 21 марта, также подвергалась атаке со стороны киевского режима.

После ракетного огня станция оказалась практически уничтожена, констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что развязанный киевским режимом террор против российской энергетики в очередной раз свидетельствует о его недоговороспособности. У Киева нет политической воли к миру, там по-прежнему мыслят категориями войны и настроены на эскалацию конфликта, готовы на любые провокации для воспрепятствования окончательного урегулирования кризиса, подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта около 10:20 мск ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, после чего она была фактически уничтожена. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа». Возбуждено уголовное дело о теракте. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к преступлению.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонные переговоры, обсудив вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Американский лидер выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергетическим объектам. Путин со своей стороны поддержал это предложение и дал Вооружённым силам РФ соответствующий приказ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение Трампа. По его словам, Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.