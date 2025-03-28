Москва, 29 марта, 2025, 02:11 — ИА Регнум. Российским семьям в 2024 году потребовалось около 74 тыс. рублей в месяц для покупки самого необходимого. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Отмечается, что для оплаты всех необходимых ежедневных расходов в прошлом году семьям пришлось потратить 73,9 тыс. рублей против 67,5 тыс. рублей в 2022 году. При чём горожанам необходимо в месяц 74,2 тыс. рублей, сельчанам — 72,5 тыс. рублей. Минимальные потребности семей с детьми составили 99,9 тыс. рублей, а без детей — 64,2 тысячи. При этом многодетным семьям потребовалось в месяц 114,2 тыс. рублей, с детьми-инвалидами — 101,2 тыс.

В 2024 году количество семей, способных без проблем оплатить всё необходимое, составило 34,8%. В 2022 году показатель был на уровне 26,3%.

Большие трудности с оплатой всего необходимого в прошлом году испытывали 5,4% семей, в 2022 году — 9,3%.

Исследование осуществляется один раз в два года с охватом 60 тыс. домохозяйств.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта глава правительства Михаил Мишустин заявил, что в России приняли 12-летний план развития семейной и демографической политики с участием более 3 тыс. человек. Документ учитывает все интересы и потребности семей. Также в нём обозначили показатели, которых РФ необходимо достичь в ближайшие 12 лет. Для этого специалисты провели тщательный анализ сложившейся в российских регионах демографической ситуации. Впервые к разработке стратегического документа привлекли родительское сообщество. Стратегия будет реализована в два этапа: с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2036 год.

Национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению президента Владимира Путина. Основная цель проекта — поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Также нацпроект предусматривает развитие инициатив для активного долголетия, обеспечения качественного ухода за людьми старшего возраста и формирование семейно-ориентированной инфраструктуры культуры.