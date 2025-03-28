Москва, 29 марта, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Российская теннисистка 27-летняя Дарья Касаткина объявила, что получила постоянный вид на жительство в Австралии и сменит спортивное гражданство на австралийское.

Si.robi Дарья Касаткина

«Я рада сообщить, что мое заявление на получение постоянного вида на жительство было принято правительством Австралии», — написала Касаткина в соцсети X.

Спортсменка призналась в любви к этой стране, заявив, что чувствует себя в Австралии «как дома».

«С гордостью сообщаю, что отныне буду представлять мою новую родину, Австралию, в моей профессиональной карьере», — добавила Касаткина.

При этом она поблагодарила всех, кто поддерживал её «в теннисном путешествии», заверила, что будет «уважать и ценить свои корни», но счастлива начать новую жизнь «под австралийским флагом».

Касаткиной занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Выше из России находится только Мирра Андреева.

Как сообщало ИА Регнум, Касаткина переиграла Софью Кенин из США в матче второго круга на турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США) 9 марта. Она победила в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

В сентябре 2024 года российская теннисистка победила представительницу Великобритании Эмму Радукану.