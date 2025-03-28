Луганск, 29 марта, 2025, 01:40 — ИА Регнум. В Луганске отразили атаку украинских беспилотников. При падении фрагменты двух дронов вызвали пожар в промзоне города.

Mil.ru ПВО России

«Пожар в промзоне Луганска начался из-за упавших фрагментов двух сбитых БПЛА. Горят складские помещения», — приводит «РИА Новости» данные силовых структур.

В результате происшествия никто не пострадал. Оперативные службы привлечены к ликвидации пожара.

Возгорание на северо-востоке города произошло в ночь на 29 марта. Очевидцы утверждали о звуках взрывов в небе над Луганском.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января в небе над Луганском силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника. Дроны были сбиты над юго-восточной частью города. При попытке атаки и ликвидации украинских БПЛА никто не пострадал, разрушений не было.

Газораспределительная станция «Сватово» в ЛНР 24 марта подверглась атаке украинского FPV-дрона. Также беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру кубанского филиала «Россетей» в Краснодарском крае, из-за чего была отключена высоковольтная линия (500 кВ) «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2». Кроме того, российские военные перехватили вражеский ударный дрон в районе мыса Тарханкут в Крыму. БПЛА был направлен для атаки по наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа. В этот день в Эр-Рияде проходили переговоры экспертного уровня между Россией и США, направленные на урегулирование конфликта на Украине.