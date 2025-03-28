В Британии на улице нашли документы с секретными военными данными
Daily Mail: секретные документы нашли на улице в Британии
Великобритания, 29 марта, 2025, 01:14 — ИА Регнум. На улице в городе Ньюкасл-апон-Тайн обнаружили секретные военные документы. По факту инцидента начали экстренное расследование, сообщила газета Daily Mail.
«Министерство обороны Великобритании открыло срочное расследование после того, как бумаги с секретными военными данными были обнаружены в Ньюкастле-апон-Тайн, документы валялись на улице», — указали в статье.
В материале отметили, что в найденных 16 марта документах содержались сведения о рангах военных, адресах электронной почты, данные о выдаче оружия, а также информация о доступе к военным объектам. Предположительно, бумаги касаются военных частей, располагавшихся в бараках гарнизона Гаррисона в графстве Северный Йоркшир.
Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Военно-морские силы Великобритании расследовали потерю секретных документов в туалете паба. Инцидент произошёл в британском графстве Камбрия. В документах содержалась информация о подводной лодке HMS Anson, оборудованной тяжёлыми торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk.
В июне 2021 года несколько СМИ Великобритании распространили сведения о том, что на автобусной остановке в графстве Кент был найден пакет документов с подробностями следования эсминца Defender в акватории России. Тогда заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин назвал утерю секретных документов «ошибкой».