Великобритания, 29 марта, 2025, 01:14 — ИА Регнум. На улице в городе Ньюкасл-апон-Тайн обнаружили секретные военные документы. По факту инцидента начали экстренное расследование, сообщила газета Daily Mail.

ИА REGNUM Здание Службы безопасности (MI5). Лондон, Великобритания

«Министерство обороны Великобритании открыло срочное расследование после того, как бумаги с секретными военными данными были обнаружены в Ньюкастле-апон-Тайн, документы валялись на улице», — указали в статье.

В материале отметили, что в найденных 16 марта документах содержались сведения о рангах военных, адресах электронной почты, данные о выдаче оружия, а также информация о доступе к военным объектам. Предположительно, бумаги касаются военных частей, располагавшихся в бараках гарнизона Гаррисона в графстве Северный Йоркшир.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Военно-морские силы Великобритании расследовали потерю секретных документов в туалете паба. Инцидент произошёл в британском графстве Камбрия. В документах содержалась информация о подводной лодке HMS Anson, оборудованной тяжёлыми торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk.

В июне 2021 года несколько СМИ Великобритании распространили сведения о том, что на автобусной остановке в графстве Кент был найден пакет документов с подробностями следования эсминца Defender в акватории России. Тогда заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин назвал утерю секретных документов «ошибкой».