Пятигорск, Ставропольский край, 29 марта, 2025, 01:02 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло поздним вечером 28 марта в Пятигорске Ставропольского края. Эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе. Об инциденте сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

пресс-служба «Кавказ. РФ» Пятигорск

Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,1 было с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла. Эпицентр находился в селе Юца на глубине 17 км.

По информации глава Пятигорска Дмитрия Ворошилова, жертв и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Бангкоке после обрушения здания 28 марта в результате землетрясения магнитудой 7,7 около 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта. 70 человек считаются пропавшими без вести.

Была объявлена эвакуация жителей высотных домов. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават ввела в столице страны режим чрезвычайного положения.

Власти Таиланда оценили случившееся землетрясение как крупномасштабное бедствие, присвоив землетрясению третий уровень из четырех. Об этом сообщил глава МВД королевства Анутхин Чанвиракун.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144, еще 732 человека получили ранения. По различным оценкам его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Спустя примерно 11 минут произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки также ощущались в Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.