Луганск, 29 марта, 2025, 00:47 — ИА Регнум. В Луганске в ночь на 29 марта вспыхнул пожар. Об этом сообщили оперативные службы Луганской Народной Республики.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В промышленной зоне на северо-востоке Луганска начался сильный пожар», — цитирует ТАСС официальное заявление.

Причины пожара устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, днём 28 марта в Луганске произошёл взрыв газа на станции ремонта газобаллонного оборудования. Инцидент случился на улице Краснодонской. После взрыва начался пожар, площадь возгорания достигла 400 кв. метров. Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего 53-летнего мужчину. Его доставили в больницу с ожогами.

Днём 19 марта на территории промзоны и складов в подмосковных Химках загорелся строительный мусор. Площадь возгорания составила 250 кв. метров.

Утром 10 января в промзоне в Гатчине вспыхнул крупный пожар. По данным МЧС России, возгорание произошло в двухэтажном кирпичном здании на площади 1,6 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.