Белгород, 29 марта, 2025, 00:40 — ИА Регнум. В ночь на 29 марта украинский беспилотник атаковал город Строитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По предварительной информации пострадавших нет. При этом известно, что в результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания. Пожар был оперативно ликвидирован.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области вечером 28 марта четыре района подверглись атакам беспилотников ВСУ. В результате инцидентов никто не пострадал.

Дежурные расчёты противовоздушной обороны за ночь 28 марта сбили 78 украинских беспилотников над территорией семи российских регионов.