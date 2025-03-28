Суджанский район, Курская область, 29 марта, 2025, 00:38 — ИА Регнум. У взятого в плен украинского военнослужащего Андрея Чемера обнаружили документы на трансплантацию органов в Канаде. По словам захваченного в суджанском приграничье бойца 41-й механизированной бригады ВСУ, он думал, что это страховой полис.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

О находке «РИА Новости» сообщили российские военнослужащие из группировки войск «Север».

«Это, получается, французский медицинский полис. Получается, перед тем, как нас отправить, командир вот это выдал… каждому по такому. Обещали, что, если что при ранениях попадёте в самые лучшие французские клиники», — передаёт агентство слова пленного.

Чемер пояснил, что не успел заполнить документ из-за начавшегося обстрела. При этом его сослуживцы оформили согласие, поскольку их анкеты забрал командир.

Российские военные отметили, что взятый в плен украинец носил с собой документ, считая, что это медицинским полисом. На самом деле оказалось, что бланк подразумевал добровольное согласие на трансплантацию его органов в медицинской клинике в канадской провинции Онтарио.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процветающая на Украине чёрная трансплантология стала любимым развлечением Запада. Дипломат отметила, что в зоне проведения спецоперации часто находят тела украинских военных, у которых «явно вырезали органы». Украина при правящем режиме постепенно превращается в полигон западных стран для экспериментов с биолабораториями и чёрной трансплантологией, указала Захарова.

В феврале глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий изъятие органов у лиц из сил обороны и безопасности Украины, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Также законом запрещено изымать органы у недееспособных, неустановленных личностей, детей-сирот, детей без родительской опеки.

В 2024 году в Луганской Народной Республике обнаружили документы, подтверждающие, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток. Одними из первых доноров в ходе специальной военной операции стали бойцы Вооружённых сил Украины. Зимой 2023 года трупы украинских военных без органов и признаков ранения обнаружили в морге Николаева. Уточнялось, что тела не значились ни в каких реестрах и списках, чем и воспользовались чёрные трансплантологи.