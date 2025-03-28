Донецк, 29 марта, 2025, 00:19 — ИА Регнум. Супружеская пара из села Новый Комар в Донецкой Народной Республике два месяца выхаживала и прятала от украинских военных в подвале своего дома раненого бойца российской армии. Об этом сообщает RT.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление армии ВС РФ, Донбасс

34-летний доброволец с позывным Князь получил серьезные осколочные ранения ног в ходе выполнения боевой задачи. Пытаясь укрыться от украинских беспилотников, он спрятался под деревом. Передвигаться он не мог, на улице Князь провел почти две недели. В итоге из последних сил он смог доползти до дома на окраине села. Там в подвале прятались местные жители — 60-летний Юрий и 56-летняя Наталья Алакоз.

Супруги пустили раненого, накормили. Как призналась Наталья, им было страшно, в любой момент могли прийти украинские боевики — они располагались в соседнем доме в 20 метрах.

На протяжении двух месяцев супруги кормили и ухаживали за Князем и когда в феврале в Новый Комар пришли российские бойцы, парня эвакуировали.

По словам военного, он теперь считает своих спасителей вторыми родителями.

В результате обморожения Князь лишился пальцев на правой ноге и левой ступни. На данный момент он проходит реабилитацию.

Как сообщало ИА Регнум, житель освобождённого города Украинска в Донецкой Народной Республике рассказал историю, как десять дней скрывал в своём доме российского штурмовика от украинских военных. Но по нелепой случайности боец был убит снайпером ВСУ.

Военные ВСУ, отступая из города Украинска в Донецкой Народной Республике, расстреливали мирных жителей и домашних животных. Местная жительница Наталья рассказала, что они не считали горожан за людей. Ещё задолго до того, как в Украинск начали заходить ВС России, украинские военные стреляли из танков и миномётов по жилым домам.