Вашингтон, 29 марта, 2025, 00:02 — ИА Регнум. Украине одобрили выделение нового пакета финансовой помощи на 400 млн долларов в рамках действующей кредитной программы. Соответствующее решение 28 марта принял Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ).

ИА Регнум

«Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил седьмой обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около 400 млн долларов <…>, которые будут направлены на поддержку бюджета», — указали в официальном заявлении.

Общая сумма предоставленных Украине средств по программе МВФ составит около 10,1 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке киевского режима, выделяя займы и кредиты, многократно превышающие средства, которые предоставляются африканским и другим развивающимся странам. Украина стала вопиющим примером непропорционального роста расходов на военные нужды при поглощении сотен миллиардов долларов помощи, отметил министр.

В январе 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев с удовольствием «хомячит за обе щеки» деньги инвесторов и при этом не торопится отменять запрет на переговоры с Москвой, хотя к этому призывают его спонсоры.