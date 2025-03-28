Вашингтон, 28 марта, 2025, 23:48 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки прямо сейчас не готовы расширять военное присутствие в Гренландии, но сосредоточат усилия на инвестициях в ледоколы и военные корабли на острове. Об этом 28 марта заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

«Есть ли планы немедленно расширять наше военное присутствие? Нет. Но есть ли задачи в целом, решаемые нами и, разумеется, требующие от нас вкладывать больше ресурсов, инвестиций в дополнительные военные ледоколы, инвестиций в дополнительные военные корабли, которые будут иметь более значительное присутствие в Гренландии? Абсолютно», — ответил он на пресс-конференции по итогам визита на остров.

По словам Вэнса, США должны обеспечить себе лидерство в Арктике для следующих поколений. Гренландии будет лучше под защитой Вашингтона, однако у жителей острова есть право на самоопределение. США предлагают партнёрство Гренландии, добавил вице-президент.

Как сообщало ИА Регнум, американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Также Трамп объявил, что Вашингтон сможет установить контроль над Гренландией, несмотря на возражения Дании. По его словам, народ острова якобы хочет стать частью США.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что Вашингтон готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в свою очередь заявил, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.

Президент России Владимир Путин 27 марта в ходе выступления на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» напомнил, что американцы вынашивали планы по присоединению Гренландии и Исландии ещё в 60-е годы XIX века.