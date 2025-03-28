Вашингтон, 28 марта, 2025, 23:43 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил 29 марта журналистам о дальнейших перспективах в вопросе договоренностей о прекращении огня в Черном море.

EPA/ТАСС

Американский чиновник заверил, что соглашение о прекращении огня в отношении торговых судов практически готово.

«Когда мы доберемся до этой точки, то будем работать над следующим этапом прекращения огня», — пояснил Вэнс.

Также он подчеркнул, что власти США с оптимизмом оценивают ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине в целом.

«Думаю, чувствуем себя очень хорошо в плане того, как обстоят дела», — сказал Вэнс.

При этом вице-президент добавил, что «мы доверяем, но проверяем».

Как сообщало ИА Регнум, в США обсуждают итоги прошедших переговоров с делегацией России в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и намечают дальнейшие шаги. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, отвечая на вопрос о том, когда может состояться новый раунд консультаций.

Президент США Дональд Трамп 28 марта заявил, что в переговорах есть прогресс, хотя между сторонами конфликта «присутствует много недоброжелательности».

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, российские военнослужащие сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия на фоне систематического нарушения киевским режимом моратория на удары по энергетическим объектам сохраняет за собой право отказаться от исполнения договоренностей. Он отметил, что дальнейшее соблюдение условий соглашения со стороны Москвы при условии непрекращающихся атак будет нелогичным.

При этом Зеленский 28 марта заявил, что не готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал, что хочет говорить с некими российскими «представителями бизнеса», написало украинское издание «Страна. ua».